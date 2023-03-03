Три человека пострадали при столкновении трамвая и машины скорой помощи в Усолье Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 2 марта в Усолье-Сибирском произошло серьезное ДТП: столкнулись трамвай и карета скорой помощи. Произошла авария в Привокзальном районе. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося незначительные травмы получили 62-летний водитель спецтехники и два медицинских работника, - отметили в ведомстве.

К счастью, никто из пассажиров общественного транспорта в момент аварии не пострадал. Полиция проводит проверку.

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