Девять домов, детсад и школа остались без воды из-за аварии на сетях в Братске. Фото: администрация Братска

В Братске пришлось отключить от холодного водоснабжения девять многоквартирных домов на проспекте Ленина, а также детский сад № 41 и школу № 37 из-за аварии на сетях. Для устранения поломки было задействовано 11 единиц техники. Осложняет ситуацию то, что проблемный участок располагается у проезжей части. Большой слой асфальта и бетона здесь сохранился еще со времен строительства улицы. Параллельно службы дорогу очищают от наледи, сообщил мэр Сергей Серебренников.

- Аварийная бригада МП «ДГИ» без перерывов и в ночное время вела работы по устранению утечки на сетях холодного водоснабжения. - отметил градоначальник. - Прокопали котлован 18 метров, обнаружили место утечки. Сейчас проводятся дополнительные работы по расширению котлована, чтобы обеспечить выполнение ремонтных работ. Будет установлен ремонтный хомут.

Для обеспечения водой страдающих из-за аварии жителей города работают три водовозки.

По словам мэра Братска, работы продлятся еще несколько часов. По предварительной информации, вода вернется в дома к 14.00 – 15.00 3 марта.