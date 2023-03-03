МЧС: метели и сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Иркутской области 3 марта

Днем 3 марта в северных и западных районах ожидаются метели и сильный юго-западный ветер до 15-18 метров в секунду. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Зима не хочет уходить из Иркутской области. Ведь днем 3 марта в северных и западных районах ожидаются метели и сильный юго-западный ветер до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

- Отправляясь в дорогу, ознакомьтесь с прогнозом и учитывайте неблагоприятные погодные явления, - предостерегают в ведомстве. - Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

Синоптики обещают переменную облачность 3 марта на территории Приангарья. Пешеходам и автомобилистам северных районов в этот день стоит быть аккуратнее, так как может выпасть мокрый снег. А вот в южных районах хоть и без осадков, но с ветерком. Порывы могут достигать до 12 метров в секунду. В Иркутске также ожидается юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду. Ранее "КП"-Иркутск сообщала полный прогноз на март 2023 года.