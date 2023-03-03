Девять жителей Иркутской области осудят за рубку леса на сумму более 4 млн рублей

Вскоре сразу девять мужчин престанут перед Осинским районным судом. Их обвиняют в незаконной рубке леса с причинением ущерба на сумму более 4 миллионов рублей, а также в перевозке нелегально добытой древесины. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в период с сентября 2020 по февраль 2022 года обвиняемый, заключивший досудебное соглашение, с целью незаконной рубки леса на территории Осинского лесничества Иркутской области привлек 7 жителей региона, распределив их обязанности согласно навыкам и умениям в сфере лесозаготовки, - рассказали в ведомстве.

"Начальник" обеспечил лесорубов тракторами, машинами, бензопилами и топливом, после чего дистанционно раздавал указания и делил между ними прибыль. Места для валки подозреваемые подыскивали заранее. Выбирали наиболее ликвидную древесину. В итоге ее доставляли в пункты отгрузки и приема древесины, чтобы в дальнейшем продать.

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