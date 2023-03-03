В Иркутской области планируют начать строительство лесосеменного центра в 2024 году Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Проект строительства лесного тепличного комплекса в Мегете получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщают в пресс-службе регионального министерства лесного комплекса.

- 2 марта министерство направило документы на строительство лесосеменного центра в Рослесхоз для формирования предложений в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, - подчеркнул осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

Строительство лесосеменного центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) и переработке лесосеменного сырья запланировано на 2024-2026 годы. Его производственная мощность составит до 10 млн сеянцев в год. На реализацию проекта запланировано 1,014 миллиарда рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на март. Весна совсем близко! По крайней мере, об этом говорят прогнозы синоптиков. Среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Первая неделя месяца подарит много солнечных дней жителям южных и центральных районов региона. А с 6 по 10 марта и вовсе "жара": днем столбик термометра покажет до +4…+9, а ночью до -6…-10.