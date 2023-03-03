10 тысяч медработников Иркутской области получат специальную соцвыплату Фото: Даниил ОПАРИН

Отделение Социального фонда России по Иркутской области назначило специальную социальную выплату более 10 тысячам медицинских работников. Общая сумма выплат достигнет 82 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-На эту выплату могут претендовать медики первичного звена центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи, - говорят в ведомстве.

При этом размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей - все зависит от категории специалиста и вида организации.

Уточняется, что для получения выплаты медработникам не требуется обращаться в фонд, так же как и не нужно подавать заявления и справки. В течение трех рабочих дней деньги переведут после того, как медучреждение представит в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.