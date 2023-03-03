В Свердловском районе Иркутска отключили свет 3 марта. Рассказываем, когда восстановят. Фото: Свет38

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 3 марта произошло в 16.10 по иркутскому времени. Как рассказали в энергоснабжающей организации, произошло аварийное отключение электроэнергии.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 3 марта

По данным компании, под отключение попала часть домов на улицах 2-я Железнодорожная, Белинского, Герцена, Гоголя, Гоголя, Грибоедова, Добролюбова, Жуковского, Звездинская, Касьянова, Клары Цеткин, Колхозная, Короленко, Лермонтова, Ломоносова, Профсоюзная, Пушкина, Румянцева, Университетский, Челнокова, Чернышевского, Шмидта, Юрия Тена.

Сейчас бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения света в Свердловском районе Иркутска 3 марта.

По предварительной информации, вернуть электроснабжение в дома смогут к 20.00 по местному времени.