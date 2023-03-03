Хоккеисты "Ермака" получили зарплату после вмешательства прокуратуры Фото: Иван МАКЕЕВ

Невыплата зарплаты - нередкое явление. Кто-то принимает решение просто сменить работу, кто-то терпит ситуацию и надеется, что все изменится, а кто-то - бьет тревогу. Так, хоккеисты клуба "Ермак" дошли и до прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-Перед хоккеистами сформировалась задолженность по зарплате в размере 3 миллионов рублей. Фактически, зарплата им не выплачивалась с ноября по декабрь 2022 года, - говорят в прокуратуре.

В связи с этим исполнительный директор клуба получил представление. Также заведено дело об административном правонарушении.

После того, как прокуратура вмешалась в дело, задолженность была полностью погашена.

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