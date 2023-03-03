Школьники из ЛНР прилетели в Иркутск

В Иркутск прилетели школьники из Кировска. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске встречают делегацию из города-побратима Луганской народной республики Кировска. Именно этот населенный пункт наш регион помогает восстанавливать, отправляя различную гуманитарную помощь. И вот 20 школьников прилетели познакомиться с Сибирью, Байкалом и местными сверстниками в рамках молодежной экспедиции “За нами – будущее”.

– Об этой встрече мы договорились, когда прибыли в Кировск с гуманитарной помощью вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым и депутатом Госдумы Сергеем Теном, – прокомментировал первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. - Надеюсь, Иркутск оставит у наших гостей самые хорошие впечатления.

Делегация пробудет в Иркутске до 8 марта. Посмотрят город, побывают на Байкале, встретятся с представителями молодежных организаций и придут на “Уроки о важном”, чтобы рассказать о своей жизни.

– Сегодня Кировск и Иркутск – побратимы, – отметил Сергей Тен. - Мы развиваем сотрудничество практически по всем важным направлениям. Не только помогаем восстанавливать город и его коммунальную, дорожную инфраструктуру, но и тесно сотрудничаем в области культуры, образования, социальной сферы и здравоохранения. Идея экспедиции родилась сама собой. Во-первых, есть большое желание познакомить гостей с национальным колоритом, историей нашего родного Прибайкалья. Во-вторых, нет ничего более ценного, чем общение. Мы хотим, чтобы ребята из Кировска рассказали своим сверстникам, чем интересуются, как они видят свое будущее. Дрожь пробирает, когда слушаешь детей и понимаешь, что они семь лет не знали мирной жизни. Конечно, есть большое желание, чтобы они отдохнули, прониклись духом нашего священного озера, зарядились энергией Байкала.