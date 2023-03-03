Авиасообщение между Усть-Кутом и Иркутском возобновили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 3 марта, в 13.00 аэропорт города Усть-Кута открыли для приема и отправления воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своих социальных сетях.

-Ранее вылет рейсов авиакомпаний «ИрАэро» и «Ангара» по маршрутам «Иркутск – Усть-Кут» и «Усть-Кут – Иркутск», запланированных на 2 марта 2023 года, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий в Усть-Куте, - говорят в ведомстве.

Сейчас транспортные прокуратуры организовали личный прием пассажиров в здании аэровокзалов городов Усть-Кута и Иркутска.

Обратившихся на прием граждан интересовали вопросы, касающиеся порядка и сроков предоставления услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что поделилась прогнозом погоды на март. Судя по всему, весна уже наступает на пятки. Среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Первая неделя месяца подарит много солнечных дней жителям южных и центральных районов региона.