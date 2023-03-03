В Иркутске на улице Урицкого демонтируют каток Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Весна пришла в город, Масленицей зиму проводили, можно и избавляться от "холодной атрибутики". Сейчас в Иркутске демонтируют каток, который находится на улице Урицкого около здания бывшего Дома быта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Ледовая площадка размером 16 на 36 метров была открыта в конце декабря для самых маленьких горожан, - говорят власти.

Сейчас разбирают и арт-объект, который выполнил скульптор Евгений Тимкович. Он был установлен напротив катка, фотозону, снимают гирлянды с деревьев.

Как пояснил руководитель МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев, в Иркутск пришло тепло, поэтому и было принято решение демонтировать каток. Сейчас подрядчик убирает и вывозит лед, чтобы не допустить его таяния на улице Урицкого.

При этом ограждение и опалубку решили сохранить на базе, в ноябре начнут подготовку к новому сезону катания.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что погода в Иркутске побила 60-летний рекорд по потеплению.