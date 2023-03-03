В Иркутске на улице Карла Либкнехта загорелось административное здание Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске пожарные в настоящее время ликвидируют возгорание в административном здании на улице Карла Либкнехта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в половине десятого вечера. Пожару присвоен повышенный номер сложности, - говорят в ведомстве.

На данный момент известно, что площадь пожара 200 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов дома. Пострадавших нет. Информация уточняется.

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