Оставленные без присмотра майнинговые машинки загорелись в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье вновь произошел пожар в постройке, где располагались майнинговые машинки. На этот раз спасатели выезжали на вызов в селе Мельница Нижнеудинского района. Напуганные местные жители позвонили по номеру 112 4 марта в 22:21. Они рассказали, что по соседству от них горит деревянная веранда. Из-за порывистого ветра пламя в любую минуту могло перекинуться на двухэтажный дом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прибывшие пожарные не допустили распространение огня и ликвидировали возгорание, - рассказали в ведомстве. - Огнем повреждена кровля веранды на площади 25 квадратных метров.

На месте пожара спасатели нашли несколько «асиков» для добычи криптовалюты. Вся техника была подключена в один удлинитель, а он - в электрощиток. Причина случившегося - замыкание проводки. По данным дознавателей МЧС, хозяин загоревшегося дома долгое время живет в Красноярске. Наблюдал ли кто-то за работой оборудования - неизвестно.

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