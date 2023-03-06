В Иркутске объявлены повторные торги на ремонт улицы Академической Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Иркутска была вынуждена объявить на сайте госзакупок повторные торги на ремонт улицы Академической, так как при первом аукционе подрядчик не был найден. При этом стоимость контракта выросла - почти на 23 миллиона рублей.

Работы будут выполнять на участке дороги от улицы Мухиной до примыкания улицы Старокузьмихинской. Специалисты восстановят земляное полотно, бортовые камни и тротуар, установят ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофоры и водопропускные трубы, а также автопавильоны. Также в планах высадить на Академической 220 серебристых тополей и шесть кленов. Сдать объект подрядная организация должна осенью текущего года.

Напомним, в 2023 году во всех округах Иркутска проведут ремонт 23 дорожных участков общей протяженностью более 22 километров. В том числе улицы: Академическая, Полярная, Фаворского, Олонская, Трилиссера.