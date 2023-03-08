Мэр Иркутска Болотов поздравил с Международным женским днем Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В среду, 8 марта, отмечается Международный женский день. Жен, мам, бабушек, сестер и дочерей поздравляют мужчины. Подготовил свое поздравление для иркутянок и мэр города Руслан Болотов.

- От всего сердца поздравляю с началом весны и замечательным праздником 8 Марта! Этот день отмечается в нашей стране с особой теплотой, пожалуй, как нигде в мире. В современных женщинах удивительным образом сочетаются трогательная хрупкость и невероятная внутренняя сила, высокий профессионализм и материнская нежность, умение вдохновить на свершения и поддержать в трудную минуту. Вы делаете этот мир прекраснее и добрее, - сказал Болотов.

Особое внимание он уделил родным участников СВО, отметив, что любовь женщин согревает их, помогает им быть стойкими и храбрыми.

Руслан Болотов пожелал иркутянкам больше светлых и радостных дней, поводов для улыбок, здоровья и семейного благополучия.