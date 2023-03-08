В Иркутске полицейский спас мужчину, который едва не упал с моста Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудник полиции спас человека, который мог упасть с Глазовского моста. Оперуполномоченный межмуниципального управления МУ МВД России «Иркутское» предотвратил возможную трагедию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вечером полицейский возвращался домой со службы. Проезжая по Глазковскому мосту, офицер заметил мужчину, который сидел на перилах, при этом свесив ноги.

Тогда он сообщил о происшествии в дежурную часть, остановил машину и побежал к нему, чтобы предотвратить возможную трагедию. В этот момент к полицейскому присоединился прохожий.

Подбежав к иркутянину на мосту, они взяли его под руки и посадили на асфальт.

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