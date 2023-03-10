Власти объяснили, что за сирены звучали в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жителей сразу нескольких городов Иркутской области утром 10 марта потревожили звуки сирен. Власти региона объяснили, с чем это связано. Дело в том, что сегодня с 10 до 12 часов проходила комплексная проверка систем оповещения. В течение двух часов включали не только электросирены, но и уличные громкоговорители.

- Жителей области просят соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, - обратились к сибирякам.

Напомним, изначально комплексную проверку систем оповещения планировали провести 1 марта, но по решению МЧС России ее отложили.

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