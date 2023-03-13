В Иркутске жительницу оштрафовали за стикер, дискредитирующий ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске Кировским районным судом рассмотрено административное дело о правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Местной жительнице по решению суда назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Причина - наклейка в общественном месте, дискредитирующая Вооруженные Силы Российской Федерации, - говорят в суде.

Как выяснилось, еще в сентябре прошлого года жительница наклеила на афишную рекламную тумбу стикер с дискредитирующей надписью, говорят в пресс-службе.

Суд счел ее действия направленными на призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

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