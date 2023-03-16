В селе Аталанка Иркутской области, где жил Валентин Распутин, открыли культурный комплекс Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области в селе Аталанка, где прошло детство писателя Валентина Распутина, открыли культурный комплекс. В здании будут работать творческие коллективы, там будут проводить игровые и конкурсные программы. В планах также организация клубов выходного дня. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

- В социально-культурном комплексе села есть библиотека, Дом культуры со зрительным залом на 50 мест, отделение почты, также там открыта экспозиция посвященная прототипам произведений Валентина Распутина «Откуда есть-пошли мои книги», - говорят специалисты.

Напомним, в регионе 15 марта праздновали день рождение Валентина Григорьевича, в минувшую среду ему исполнилось бы 86 лет. Умер Распутин 14 марта 2015 года в Москве. Похоронили писталея у стен Знаменского монастыря в Иркутске.

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