17 марта потеплеет до +4 градусов в Иркутске

17 марта можно ждать небольшое потепление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима совсем не хочет уходить и держится всеми силами за Иркутск. Неделю горожане наблюдали отрицательные температуры и обильные осадки. Но 17 марта можно ждать небольшое потепление. Так, столбик термометра покажет до +2…+4. Еще радостнее сделает этот день – полное отсутствие снега. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- В Иркутске 17 марта будет небольшая облачность. Может подуть юго-восточный ветер до 3-8 метров в секунду, - рассказали синоптики. - В северных районах 17 марта температура воздуха прогреется до +2…+7. Также там ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. В Нижнеудинском районе столбик термометра покажет до +5…+10.

18 марта немного похолодает по области. Так, в Чунском и северных районах ночью температура опустится до -4…-9, при прояснении до -10…-15. Днем столбик термометра покажет до +3…+8, при облачной погоде до -4…+1. Также жителей северных уголков области ждет местами небольшой и умеренный мокрый снег.

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