Житель Нижнеудинска отдал 13 тысяч рублей мошенникам, взломавшим соцсети его друга Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 13 тысяч рублей потерял житель Нижнеудинска, желая помочь своему другу. Сообщение от давнего знакомого 29-летнему сибиряку пришло в соцсетях. Тот просил выручить деньгами. Мужчина выяснять подробностей не стал и сразу же откликнулся - сделал три денежных перевода на указанный счет. Однако, когда приятель вновь попросил в долг, он почуял что-то неладное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Тогда молодой человек решил перезвонить своему другу и узнать, для чего ему понадобились деньги. Выяснилось, что его аккаунт взломали, и сообщения ему писали злоумышленники, - рассказали в ведомстве.

Тогда обманутый мужчина направился в полицию с заявлением. По данному факту в МВД завели уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Напомним, ранее "КП" рассказала о том, что в Тулуне суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии над падчерицей. Девочка поделилась, что все началось, когда ей исполнилось 7 лет. При этом мать школьницы была в курсе происходящего. Раскрыть правду удалось благодаря случаю.

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