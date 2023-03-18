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НовостиПроисшествия18 марта 2023 10:01

Житель Нижнеудинска отдал 13 тысяч рублей мошенникам, взломавшим соцсети его друга

Полиция завела уголовное дело
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Житель Нижнеудинска отдал 13 тысяч рублей мошенникам, взломавшим соцсети его друга

Житель Нижнеудинска отдал 13 тысяч рублей мошенникам, взломавшим соцсети его друга

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 13 тысяч рублей потерял житель Нижнеудинска, желая помочь своему другу. Сообщение от давнего знакомого 29-летнему сибиряку пришло в соцсетях. Тот просил выручить деньгами. Мужчина выяснять подробностей не стал и сразу же откликнулся - сделал три денежных перевода на указанный счет. Однако, когда приятель вновь попросил в долг, он почуял что-то неладное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Тогда молодой человек решил перезвонить своему другу и узнать, для чего ему понадобились деньги. Выяснилось, что его аккаунт взломали, и сообщения ему писали злоумышленники, - рассказали в ведомстве.

Тогда обманутый мужчина направился в полицию с заявлением. По данному факту в МВД завели уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Напомним, ранее "КП" рассказала о том, что в Тулуне суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии над падчерицей. Девочка поделилась, что все началось, когда ей исполнилось 7 лет. При этом мать школьницы была в курсе происходящего. Раскрыть правду удалось благодаря случаю.

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