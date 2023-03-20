«Слата» назвала три района Иркутска, где чаще всего покупают продукты онлайн

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Все чаще иркутяне предпочитают экономить время и заказывать продукты онлайн. Торговая сеть «Слата», в которую входят одноименные супермаркеты и дискаунтеры «ХлебСоль», и СберМаркет подвели итоги работы за год. Каждый месяц количество таких покупок росло на 15% в «Слате» и на 20% в дискаунтерах «ХлебСоль».

Именно «Слата» первая в Иркутской области начала работать с экспресс-доставкой СберМаркета и сейчас курьеры сервиса доставляют заказы в среднем в течение 45 минут. Среди самых популярных покупок у иркутян фрукты, овощи, яйца и хлеб. Больше всего покупают продукты дистанционным способом жители Центрального и Первомайского районов, а также Синюшиной Горы в Иркутске.

«Сотрудничество со СберМаркетом помогло расширить географию нашего присутствия, увеличить охват аудитории и предоставить клиентам несколько форматов покупок. Кто любит самостоятельно выбирать продукты и товары, тот может посетить наши магазины. А те, кто хочет сэкономить время и свои силы, заказывают все онлайн. Ведь электронный каталог такой же, как и в офлайн магазинах. И мы уже видим лояльность покупателей к онлайн покупкам, потому что средний чек при заказе дистанционным способом выше, чем в торговых точках», — пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Яна Абалымова.