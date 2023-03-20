Врачебную амбулаторию открыли в селе Бельск Черемховского района

Новая врачебная амбулатория открылась в селе Бельск Черемховского района.

В селе Бельск Черемховского района появилась новая врачебная амбулатория. На открытии присутствовал спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Он рассказал, что это уже одиннадцатое медицинское учреждение, созданное за последние пять лет в районе.

- Мы будем и дальше делать все, чтобы в селах появлялись современные учреждения здравоохранения, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников.

В новой амбулатории будут принимать детский и взрослый фельдшеры, акушерка, стоматолог. Также здесь создан пост скорой медицинской помощи, прививочный, процедурный и физио кабинеты. Здание построили по областной госпрограмме модернизации первичного звена здравоохранения. За счет бюджета региона приобрели оборудование.

Спикер Александр Ведерников в такой важный для сельчан день вручил Благодарность председателя Законодательного Собрания Иркутской области стоматологу Ольге Григоренко. Она 28 лет работает врачом в Бельске Черемховского района. Ее наградили за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения.