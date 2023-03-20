Фуд-корт открыли на Центральном рынке Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Центральном рынке Иркутска похвастались обновлениями. На третьем этаже здания начал работать фуд-корт. Открылись сразу четыре точки общепита, где гостям предложат попробовать блюда китайской, среднеазиатской, европейской и бурятской кухни. При этом в планах - открытие еще двух кафе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Завершаем ремонт третьего этажа. Сейчас обсуждаем, как задействовать площади, которые пока остаются свободными, - рассказал директор МУП «Центральный рынок» Григорий Слезак. - Планируем создать коворкинг с почасовой оплатой. Также работаем над повышением доступности для маломобильных категорий граждан: в 2024 году рассчитываем запустить лифт.

К слову, здесь уже открыты: магазин одежды, прачечная самообслуживания, фотосалон, мастерские по ремонту сотовых телефонов и ювелирных изделий, парикмахерские.

Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.

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