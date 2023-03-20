Усиление ветра до 20 м/с и 20-градусные морозы ожидают в Иркутской области 21 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна в Приангарье временно превратилась в зиму. 21 марта на регион вновь обрушатся метели, ветер с порывами до 15-20 м/с и морозы до -22...-27 градусов. В среднем по области ночью ожидается около -12...-17 градусов. При этом днем воздух прогреется лишь до -8...-13. Об ухудшении погоды предупреждают в Иркутском УГМС и пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Что касается обстановки в областном центре - ночью будет облачно, выпадет снег. Днем преимущественно без осадков, - делятся метеорологи. - Днем порывы северо-западного ветра достигнут 5-10 м/с, ночью - 15-20 м/с. Температура ночью упадет до -12...-14, днем до -9...-11.

Органы управления, оперативные группы экстренных служб готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. Тем, кто планирует дальние поездки или турпоходы, необходимо обязательно ознакомиться с прогнозом погоды.

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