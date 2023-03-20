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НовостиОбщество20 марта 2023 8:26

Спикер ЗС наградил победителей турнира по каратэ «Кубок Байкала»

Всероссийские соревнования собрали более 400 спортсменов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Александр Ведерников наградил победителей всероссийского турнира по каратэ «Кубок Байкала».

Александр Ведерников наградил победителей всероссийского турнира по каратэ «Кубок Байкала».

В Иркутске состоялся всероссийский турнир по каратэномичи «Кубок Байкала». На соревнования съехались более 400 участников из Москвы, Московской области, Приморского края, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области. Призеров и победителей турнира наградил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

- Иркутская область сильна спортсменами и заслуженно может стать столицей по развитию боевых искусств, - сказал Александр Ведерников. - У нас есть опытные тренеры, наставники, талантливые организаторы, люди, которые поддерживают эти виды спорта.

Спортсмены соревновались в ката, кумитэ. Кроме этого, на турнире была презентована новая дисциплина каратэ PRO - полноконтактный бой в защите с 12-унцевыми перчатками.

«Кубок Байкала» взяла команда Иркутской области – лидеры медального зачета. На втором месте спортсмены из Приморского края, бронза у ребят из Московской области. Всего было разыграно 70 комплектов наград. Соревнования являются рейтинговыми для отбора спортсменов в сборную России. Команда в 2023 году должна выступить на Кубке мира. И спортсмены из Иркутской области - претенденты на включение в команду.