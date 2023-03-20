Спикер ЗС наградил победителей турнира по каратэ «Кубок Байкала»

Александр Ведерников наградил победителей всероссийского турнира по каратэ «Кубок Байкала».

В Иркутске состоялся всероссийский турнир по каратэномичи «Кубок Байкала». На соревнования съехались более 400 участников из Москвы, Московской области, Приморского края, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области. Призеров и победителей турнира наградил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

- Иркутская область сильна спортсменами и заслуженно может стать столицей по развитию боевых искусств, - сказал Александр Ведерников. - У нас есть опытные тренеры, наставники, талантливые организаторы, люди, которые поддерживают эти виды спорта.

Спортсмены соревновались в ката, кумитэ. Кроме этого, на турнире была презентована новая дисциплина каратэ PRO - полноконтактный бой в защите с 12-унцевыми перчатками.

«Кубок Байкала» взяла команда Иркутской области – лидеры медального зачета. На втором месте спортсмены из Приморского края, бронза у ребят из Московской области. Всего было разыграно 70 комплектов наград. Соревнования являются рейтинговыми для отбора спортсменов в сборную России. Команда в 2023 году должна выступить на Кубке мира. И спортсмены из Иркутской области - претенденты на включение в команду.