В Иркутске с 21 марта 2023 года перекроют участок улицы Петрова. Фото: оператор теплосетей Иркутска

В Иркутске временно ограничат движение по правой полосе улицы Петрова в районе дома 56а. Об этом сообщает оператор теплосетей Иркутска.

-Причина ограничений - вскрытие тепловой сети. Ограничение будет действовать в направлении движения от улицы Глеба Успенского до улицы Шевцова, - говорят в организации.

Так, ограничение будет действовать с 10.00 21 марта до 17.00 4 апреля. В организации рассказали, что место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства, а также порекомендовали заранее планировать свой маршрут.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что усиление ветра до 20 м/с и 20-градусные морозы ожидают в Иркутской области 21 марта.

Кроме этого, сообщалось, что 2 человека погибли, 35 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю.

Помимо этого, мы рассказывали о том, что ремонт мостов на Байкальском тракте планируют завершить к началу туристического сезона.