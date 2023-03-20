Снова стоим: 7-балльные пробки сковали Иркутск вечером 20 марта. Фото: Яндекс.Карты.

Вечер понедельника может показаться бесконечным, если ты стоишь в дорожном заторе. Пробки в Иркутске 20 марта вечером оцениваются в семь баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение замедлилось на улицах Джамбула, Боткина, Маяковского и 2-й Железнодорожной.

Пробки в Иркутске 20 марта вечером

Не легче и тем, кто в это время движется по улицам Чкалова и на пересечении Лермонтова и Карла Маркса. Пробки наблюдаются по всему Иркутску – улицы Партизанская, Карла Либкнехта, Тимирязева и Байкальская тоже горят на карте красным. На плотине ГЭС движение также замедлилось.

На левом берегу Иркутска есть затрудненное движение в районе Лермонтовской развязки и вдоль улицы Маршала Конева. К счастью, сегодняшние пробки не критичны, хоть днем и шел снег, он не успел создать больших неприятностей водителям. Вероятно, к 19-20 часам движение стабилизируется.