Региональный чемпионат «Профессионалы» стартовал в Иркутской области

Региональный чемпионат «Профессионалы» стартовал в образовательных организациях Иркутской области.

В образовательных учреждения Приангарья стартовал чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». В его открытии приняли участие спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, а также министр образования региона Максим Парфенов.

- Депутаты очень серьезно обратили внимание на проблему среднего профессионального образования. В результате родились поправки, которые в три раза – с 500 миллионов до полутора миллиардов рублей – увеличили расходы областного бюджета на учебные корпуса и студенческие общежития. Власти обязаны вернуть былой престиж рабочих профессий, - сказал Александр Ведерников.

В чемпионате участвуют студенты колледжей и техникумов, школьники. Соревнования проходят в Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске, Тулуне, Черемхове и Нижнеудинске. Всего 75 компетенций. Победители представят Иркутскую область на отборочных этапах и в финале чемпионата «Профессионалы» Санкт-Петербурге в ноябре этого года. А также смогут пройти стажировки и трудоустроиться на предприятиях-партнерах.

Александр Ведерников также напомнил, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поставил задачу подготовить за пять лет один миллион специалистов рабочих профессий.