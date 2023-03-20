На трассе "Байкал" 21 марта 2023 года ограничат движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутской области ждет очередное дорожное ограничение. В этот раз не получится проехать на участке трассы Р-258 "Байкал". Об этом сообщает ИА "Альтаир"

-Ограничение будет действовать 21 марта с 07.00 до 08.00 - говорят в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

В ведомстве пояснили, что в этот период времени будут проводить буровзрывные работы. Ограничен для движения будет участок с 35 по 42 километр, уточнили в организации.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что бензовоз перевернулся в Бодайбинском районе 20 марта. Около 10 часов утра 20 марта в районе поселка Мамакан водитель грузовика «Man» не справился с управлением, из-за чего тот перевернулся

Кроме этого, известно, что в Иркутске с 21 марта 2023 года перекроют участок улицы Петрова. Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства.