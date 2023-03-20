В Думе Иркутска распределяют средства “депутатских фондов”

Средства из "депутатских фондов" распределяются в основном на благоустройство и ремонт дорог. Фото: Дума Иркутска

В этом году в избирательном округе №9, который в Думе Иркутска представляет депутат Николай Матвейчук, средства “депутатского фонда” будут направлены на строительство скейт-площадки в парке Комсомольский, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, освещение и другие цели.

Всего на строительство скейт-площадки в парке Комсомольский из “депутатских фондов” выделено 9 млн рублей, то есть по 3 млн от депутатов Сергея Золотухина, Алексея Савельева и Николая Матвейчука, чьи избирательные округа расположены в микрорайоне Иркутск-2.

3,8 млн рублей выделяется на благоустройство дворовой территории у дома №11а по ул. Сибирских партизан, 1,5 млн рублей - на установку детских и спортивных площадок по ул. Авиастроителей и ул. Куликовской, а так же 2,2 млн рублей - на ремонт участки автомобильной дороги по ул. Авиастроителей.

- Также будут направлены средства на проектирование линий наружного освещения в нескольких дворах, - отметил Николай Матвейчук.

В округе №24, который представляет Григорий Вакуленко, 11 миллионов рублей “депутатского фонда” распределятся на установку ограждений, устройство парковки, ремонт участков дороги, устройство тротуара, а так же формовочную обрезку деревьев. Как уточнил депутат, в эти планы могут быть внесены изменения и дополнения по объективным причинам.