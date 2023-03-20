Отключение света в Иркутске 21 марта: адреса, сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске ожидается 21 марта. Жителей города предупредили о плановых работах и возможных перебоях со светом. По данным на сайте Иркутской энергосбытовой компании, электричество временно пропадет в некоторых домах в Правобережном, Свердловском и Ленинском районах.

Отключение света в Иркутске 21 марта: адреса, сроки

- Возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщается в группе “Свет38” в соцсетях.

Плановое отключение электроэнергии ожидается по улицам Кирпичная, Огородная, Северная, Аларская, Есенина и Ипподромная. Свет отключат также по улицам Култукская, Ледяная, Онежская, Космический проезд, Советская, Тверская, Урожайная и другие. Планируется полное отключение СНТ Сибиряк, а также большинства улиц в микрорайоне Лесной.

Свет отключат также по улицам Баумана, Розы Люксембург, Тухачевского. В Малой Еланке, Анисимовке, Батарейной, ДНТ Ангара-3 и СК Нептун тоже запланированы отключения света.

Отключение света в Иркутске 21 марта произойдет в разные временные промежутки. В некоторых домах оно продлится до 13 часов дня, а где-то свет появится не раньше 17 часов вечера.

В ночное время отключение света будет на улицах Терешковой (с 00.00 до 01.00) и Рябикова (с 01.00 до 02.00).

Фото: "Свет38".

Фото: "Свет38".

Фото: "Свет38".