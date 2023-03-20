В Братске 48 единиц техники борются с гололедицей и перемерзанием ливневой канализации. Фото: администрация Братска

В понедельник, 20 марта, на улицах Братска вовсю орудует уборочная техника и рабочие. Совместно они борются с гололедицей и перемерзанием ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-48 единиц техники и 173 рабочих дорожной службы Братска задействовано сегодня на уборке и вывозке снега, а также на борьбе с гололедицей. Эта работа ведется в круглосуточном режиме, - говорят местные власти.

Начиная с октября 2022 года с улиц города вывезено уже 126 000 кубических метров снега или 8400 самосвалов «КамАЗ». Как говорят местные власти, вывозить снег планируется еще в течение недели - пока позволяет погода.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на трассе "Байкал" 21 марта 2023 года ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать 21 марта с 07.00 до 08.00. В этот период времени будут проводить буровзрывные работы.