Иркутск был представлен на международной туристической выставке. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Красногорске прошла 29-я международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT Дмитрий Ружников представил Иркутск на международной туристической выставке

На мероприятии присутствовало более 600 предприятий индустрии и отраслевых экспертов, в том числе представители различных стран мира и регионов России. Кроме деловой программы, гостей выставки ждали презентации интересных туристических маршрутов и выступления трэвел-блогеров. Иркутск представлял вице-мэр города Дмитрий Ружников

– Совместно с правительством Иркутской области и 12-ю туроператорами региона представили возможности нашего города и региона: инфраструктуру, уникальное природное, культурное и историческое наследие, маршруты и события, – рассказал Дмитрий Ружников. - Мы презентовали интерактивный каталог «Байкал начинается с Иркутска», а также пригласили участников на мероприятие «Счастье Чистой Воды», которое состоится с ноября по январь. В последние годы интерес к внутреннему туризму значительно вырос, и сегодня у столицы Приангарья есть все шансы стать одним из самых посещаемых городов России.