В Иркутской области 20 марта стартовал досрочный период проведения ЕГЭ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С понедельника, 20 марта, в Иркутской области стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как говорят в правительстве Иркутской области, ребята сдавали 20 марта экзамены по литературе и географии.

-Досрочный период длится с 20 марта по 19 апреля. Экзамены досрочно решили сдавать 283 человека, - говорят власти.

Так, 267 человек, решивших сдавать экзамен раньше срока, это выпускники прошлых лет. Еще два ученика - обучающиеся текущего года, девять - не прошедшие итоговую аттестацию ранее, а пять - из организаций среднего профессионального образования.

Сейчас для сдачи экзаменов в регионе работает шесть пунктов. В них для работы задействованы 284 сотрудника, в том числе девять медицинских работников.

Видеонаблюдение будет осуществляться в режиме онлайн. Контроль за ходом проведения экзаменов ведут общественные наблюдатели.