Молодежный форум "Байкал" пройдет в Иркутской области с 14 по 18 августа 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области с 14 по 18 августа 2023 года вновь пройдет международный молодежный форум «Байкал». Подготовку к мероприятию обсудили сегодня, 20 марта, под председательством губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В этот раз главная тема форума - «Байкал - точка притяжения молодежи». В прошлом году форум объединил 600 человек из 79 регионов страны. В совокупности победители получили гранты на 13 миллионов рублей, - говорит губернатор региона.

В этом году также ожидается, что приедут не менее 600 человек. В мероприятии примут участие и новые субъекты РФ. В общем и целом будут работать четыре основных направления мероприятия - "Туризм", "Предпринимательство", "Молодежные сообщества" и "Диалог культур".