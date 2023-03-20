В Иркутске 24 марта 2023 года выступит ансамбль песни и танца "Алтай". Фото: ансамбль "Алтай"

Государственный ансамбль песни и танца Алтай им. А.Ф. Березикова выступит в Иркутске с программой «Любовь к родной земле». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

-Сибиряков ждет синтез фольклора и эстрадных номеров. Артисты планируют свои гастроли по всей России: в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Уссурийске и Анадыре,- говорится в сообщении.

Как говорят организаторы, Иркутск станет первым городом, который увидит это выступление на этот раз. До этого ансамбль порадовал своим выступлением зрителей на сцене в Индии.

Концертная программа состоится в Иркутском государственном университете путей сообщения 24 марта в 19:00. Адрес: ул. Чернышевского, 15. Вход бесплатный.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Молодежный форум "Байкал" пройдет в Иркутской области с 14 по 18 августа 2023 года.