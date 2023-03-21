Двух браконьеров со 120-метровой сетью и выловленным омулем задержали на Байкале

Двух браконьеров со 120-метровой сетью задержали полицейские на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В акватории озера Байкал сотрудники транспортной полиции накануне задержали двух браконьеров. Они поймали рыбу омуль при помощи двух сетей, общей протяженностью в 120 метров. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Двое мужчин 1979 и 1986 года рождения рыбачили с применением запрещенного орудия массового истребления водных биологических ресурсов в районе города Северобайкальска, - говорят в ведомстве.

Известно, что оба браконьера ранее уже имели проблемы с законом, были судимы. В этот раз им предстоит ответить за «Незаконную добычу водных ресурсов, совершенную грппой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба». Последний, кстати, оценивается в 102 тысячи рублей. Рыбакам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

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