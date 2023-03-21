59 человек заразились гриппом в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье эпидемии заболеваний нет. Но жителям региона все же стоит быть аккуратными при посещении мест с большим скоплением людей, помнить о мерах профилактики – пользоваться антисептиками и носить маску в общественных местах. Так за неделю диагноз гриппа был подтвержден у 59 сибиряков. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в Иркутской области.

- Также за 7 дней с диагнозом ОРВИ к врачам обратились 17 886 человек, - говорят специалисты. – Их них большее число составляют дети – их 11 355. Такие показатели ниже эпидемического порога на 34.2 %.

Какой вирус гриппа циркулирует в регионе? Специалисты установили циркуляцию вируса гриппа А (H1N1)-2009, гриппа В, аденовирусов и других респираторных вирусов.

Врачи также напоминают, что крепкое здоровье зависит и от образа жизни человека, а также от санитарной обстановки жилья. Поэтому нужно соблюдать режим труда и отдыха, заниматься легкими физическими нагрузками, правильно питаться и регулярно проводить влажную уборку помещений.

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