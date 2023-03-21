Ранее превышавший скорость водитель сбил 7-летнего мальчика в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель, который ранее привлекался к ответственности за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора, сбил во дворе квартала Ботаника в Иркутском районе 7-летнего мальчика. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства данного ДТП. Об этом Кп-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Известно, что во время ДТП с «Ниссан Вингроуд» ребенок повредил руку, его потребовалась помощь медиков. Также известно, что мальчик в это время гулял с мамой.

- Родители будьте предельно внимательны, когда находитесь с детьми вблизи проезжей части, - просят инспекторы. - Всегда контролируйте действие детей, ведь автомобиль может появиться внезапно и водитель не всегда может успеть среагировать на приближающегося пешехода.

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