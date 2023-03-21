Рейды «Внимание, пешеход» проведут полицейские в Иркутске 21 марта Фото: Архив "КП"

В Иркутске 21 марта инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход». Полицейские будут проверять, как уступают водители дорогу пешеходам. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Проверка направлена на пресечение нарушений действующих правил водителями, которые не уступают дорогу пешеходам, - рассказали полицейские. - Также профилактическая работа будет проводиться и с самими пешеходами, которые обязаны соблюдать порядок безопасности на проезжей части.

Напомним, накануне сотрудники ДПС рассказали о том, что в одном из дворов в Иркутском районе водитель, который ранее был оштрафован за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора, сбил 7-летнего мальчика. Мальчику потребовалась помощь врачей. В ситуации сейчас разбираются полицейские - подробности здесь.