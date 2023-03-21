Черные лесорубы выплатят больше 3 млн рублей за ущерб от незаконной рубки в Качугском районе Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области черные лесорубы, вырубившие лес в Качугском районе, должны будут выплатить ущерб от своей «деятельности». Урон, который они нанесли животному миру и лесному фонду оценен в 3.2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Установлено, что в результате противоправных действий лиц, осужденных Качугским районным судом за совершение незаконной рубки леса, причинен ущерб объектам животного мира, среде их обитания и государственному лесному фонду, - говорят в ведомстве.

На этом основании прокуроры отправили в суды по местам жительства преступников иск на взыскание ущерба в пользу бюджета. В ходе заседаний требования прокуратуры удовлетворили. Специалисты проконтролируют исполнение решений суда.

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