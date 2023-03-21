Летевший из Братска в Ленск самолет не смог сесть из-за закрытого аэродрома. Фото: Черникова Ольга Михайловна

Братская транспортная прокуратура проведет проверку после сообщения о прибытии самолета в аэродрома, который был закрыт. По предварительной информации, экипаж ЯК-40 выполнял рейс «Братск - Ленск», но прибыв в точку назначения, командир судна узнал, что воздушная гавань не работает. При этом информация не была доведена вовремя. В связи с этим было принято решение о посадке на запасном аэродроме Мирный. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Воздушное судно с 28 пассажирами благополучно осуществило посадку, - отмечают в ведомстве.

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, жителей Иркутской области ждет очередное дорожное ограничение. В этот раз не получится проехать на участке трассы Р-258 «Байкал» с 35 по 42 километр. 21 марта с 07.00 до 08.00 там будут проводить буровзрывные работы.

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