Гранатометчик из Братска Владимир Овчинников погиб в зоне спецоперации. Фото: администрация Братска

Братск скорбит. Родные и друзья проводили в последний путь Владимира Овчинникова, жизнь которого героически оборвалась при выполнении боевых задач в зоне СВО. Вместе со своей семьей, родителями и тремя братьями, он жил в микрорайоне Порожский. Летом парню должно было исполнится 22 года. За мужество и героизм сибиряк представлен к Ордену Мужества. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Сергей Серебренников.

- Владимир был обычным братским парнем, но однажды принял важнейшее для себя решение - стал защитником нашего Отечества, - подчеркнул градоначальник. - «Есть такая профессия - Родину защищать». В конце августа прошлого года он подписал контракт об участии в спецоперации, служил гранатометчиком.

Память о молодом военном будет увековечена в истории его родного города, Братска. В школе, где учился герой, имя Владимира Овчинникова разместят на городском Мемориале Славы.

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