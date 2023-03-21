Пьяного подростка поймали за рулем автомобиля Toyota Mark II в Ангарске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В минувшие выходные инспекторы ДПС поймали за рулем иномарки несовершеннолетнего лихача с признаками опьянения. В селе Одинск Ангарского района полицейские потребовали остановиться водителя Toyota Mark II, но тот лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Погоня длилась недолго. Вскоре автомобиль остановился, а из салона вышел 17-летний подросток. Сотрудники Госавтоинспекции почувствовали от юноши запах алкоголя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- На место инцидента немедленно была вызваны родители правонарушителя. В присутствии законного представителя дорожные полицейские составили административный материал, в ходе которого парня отстранили от управления, - рассказали в ведомстве. - От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подросток отказался.
Инспекторами ДПС был составлен протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, к ответственности могут привлечь мать подростка.
Напомним, Братская транспортная прокуратура проведет проверку после сообщения о прибытии самолета в аэродрома, который был закрыт. По предварительной информации, экипаж ЯК-40 выполнял рейс «Братск - Ленск», но прибыв в точку назначения, командир судна узнал, что воздушная гавань не работает. При этом информация не была доведена вовремя.
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