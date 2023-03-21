До 2 лет колонии грозит жителю Иркутской области за отстрел сибирской косули
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вскоре на скамье подсудимых окажется житель поселка Усть-Уда, обвиняемый в незаконной охоте. 40-летнего мужчину задержали в декабре прошлого года в лесу возле деревни Тарасовск Балаганского района. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.
- Дознанием доказано, что фигурант совершил отстрел одной особи сибирской косули, - рассказали в ведомствах. - При этом, разрешающих документов на проведение данных действий у него не было. По оценкам экспертов, ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 120 тысяч рублей.
В настоящее время, утвержденное прокурором обвинение направлено в суд для принятия решения по существу. За убийство животного сибиряку грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.
Напомним, на Байкал обрушился ураганный ветер с порывами до 30-35 м/с. Туристов и местных жителей в МЧС об опасной погоде предупреждали, однако не все захотели менять свои планы, из-за чего попали в ловушку. Потерялись сразу несколько туристических групп. Три человека все еще не найдены.
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