До 2 лет колонии грозит жителю Иркутской области за отстрел сибирской косули Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вскоре на скамье подсудимых окажется житель поселка Усть-Уда, обвиняемый в незаконной охоте. 40-летнего мужчину задержали в декабре прошлого года в лесу возле деревни Тарасовск Балаганского района. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Дознанием доказано, что фигурант совершил отстрел одной особи сибирской косули, - рассказали в ведомствах. - При этом, разрешающих документов на проведение данных действий у него не было. По оценкам экспертов, ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 120 тысяч рублей.

В настоящее время, утвержденное прокурором обвинение направлено в суд для принятия решения по существу. За убийство животного сибиряку грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, на Байкал обрушился ураганный ветер с порывами до 30-35 м/с. Туристов и местных жителей в МЧС об опасной погоде предупреждали, однако не все захотели менять свои планы, из-за чего попали в ловушку. Потерялись сразу несколько туристических групп. Три человека все еще не найдены.

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