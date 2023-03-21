1,4 млн руб выделили на подготовку документов на ремонт корпуса под Ангарский медколледж. Фото: Минздрав Иркутской области.

Ангарский медколледж готовится расположиться в бывшем терапевтическом корпусе. Для этого в помещениях необходимо провести ремонт. Из региональной казны выделили 1,4 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации на эти работы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это позволит повысить удобство и доступность медицинской помощи для пациентов, а также создать условия для качественной подготовки будущих медицинских работников, поскольку здание, в котором сейчас располагается Ангарский медколледж, не соответствует современным нормам для организации образовательного процесса, - отметил и.о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

При этом в здании медколледжа будет находится общежитие для студентов и медицинских работников.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 21 марта 2023 года, еще 168 жителей Приангарья заболели коронавирусом за последние сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 366 394 случая инфицирования. Сибиряков настоятельно просят пользоваться масками в общественных местах и вовремя прививаться.