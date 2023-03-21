24 участка дорог к социальным объектам отремонтируют в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье отремонтируют 24 дороги, которые ведут к социально значимым учреждениям: школам, больницам, детским садам, досуговым учреждениям. К примеру в областном центре приведут в порядок сразу 9 участков на улицах Трилиссера, Ядринцева, Свердлова, Киевской, Зверева, Ярославского, Полярной, Ульяновой и окружной дороге микрорайона Зеленый. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

В соседнем Ангарске работы пройдут на улицах Файзулина, Крупской, Красной, Сибирской и Ленинградского проспекта. В Усолье-Сибирском - на улицах Розы Люксембург, Горького, на Комсомольском проспекте и улице Суворова. При этом, на двух последних объектах ожидается капитальный ремонт. В Братске реконструируют участок улицы Курчатова. В Черемхово восстановят проезжие части улицы Орджоникидзе, а также проездов Пушкина и Свердлова. В Шелехове пройдет реконструкция улицы Орловских Комсомольцев и ремонт улицы Заводской.

Напомним, государственный ансамбль песни и танца Алтай им. А.Ф. Березикова выступит в Иркутске с программой «Любовь к родной земле». Сибиряков ждет синтез фольклора и эстрадных номеров. Артисты планируют свои гастроли по всей России: в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Уссурийске и Анадыре. До этого ансамбль порадовал своим выступлением зрителей на сцене в Индии. Концертная программа состоится в Иркутском государственном университете путей сообщения 24 марта в 19:00. Вход бесплатный.

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