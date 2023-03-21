Энергетики рассказали о способах выявления майнеров в школах и больницах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Иркутскэнергосбыт» рекомендует руководителям социальных организаций обращать внимание на объемы потребления электроэнергии из-за активности серых майнеров. Как показывает практика, их деятельность нередко приводит к пожарам.

Участились случаи, когда оборудование для добычи криптовалюты устанавливается в больницах, школах, многоквартирных домах. Один из последних примеров - школа в Шелехове. По предварительной информации, местный электрик запустил в работу так называемую майнинговую ферму в октябре прошлого года. Его деятельность удалось пресечь после вмешательства специалистов ресурсоснабжающей организации, правоохранительных и надзорных органов.

По словам энергетиков, чтобы установить серых майнеров, руководителю организации достаточно сравнить объем энергопотребления с прошлогодними показателями. Кроме того, важно следить за исправностью прибора учета, своевременно делать поверку и передавать показания, а также обращать внимание на фоновые шумы, которые косвенно могут свидетельствовать о работе специфичного оборудования.

Игорь ТИМОНИН, заместитель директора по сбыту «Иркутскэнергосбыт»:

- Как правило, так называемые машинки для майнинга размещаются в местах, куда обслуживающий персонал имеет минимальный доступ, - подвалы, чердаки, удаленные площадки. Чтобы не привлекать внимание, используются помещения, которые обшиты шумопоглощающими материалами. При возникновении подозрений на подобное подключение рекомендую обращаться в «Иркутскэнергосбыт». Сотрудники оперативно отреагируют на сигнал, проверят поступившую информацию, окажут консультационную помощь.