Назначен новый тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Фото хоккейного клуба «Байкал-Энергия»

Олег Батов назначен новым тренером хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Об этом стало известно накануне, вечером 20 марта. Новостью с болельщиками поделились в соцсетях ХК.

Олег Батов назначен новым тренером хоккейного клуба «Байкал-Энергия»

- Договоренность с новым главным тренером достигнута и вступит в силу с апреля 2023 года, в первой декаде апреля ожидается прибытие нового тренера в расположение команды в Иркутск, - рассказало руководство клуба.

Олег Батов назначен новым тренером хоккейного клуба «Байкал-Энергия», но что о нем известно в мире спорта? Он является воспитанником архангельского хоккея с мячом. В карьере игрока выступал за клубы: «Водник» (Архангельск), «Двина» (Новодвинск), «Север» (Северодвинск), «Нёсше» (Швеция), «Волга» (Ульяновск). В должности главного тренера Олег Валерьевич впервые работал в хоккейном клубе «Волга». Последние несколько лет посвятил ХК «Водник» и «Водник-2». А с 2019 по 2023 год был главным тренером игроков «Мурмана».

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